РИАМО - 30 июн. С начала лета в лесах Московской области заблудились 27 человек, из них 3 - дети, все они найдены, сообщили РИАМО в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

«Только за июнь по телефону «Единой службы спасения 112» поступило 22 обращения с сообщением «Заблудился в лесу». Всего же с начала года от граждан такие сообщения поступили уже 66 раз», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Сообщение фиксируется в системе «Единой службы спасения 112», затем поступает в Региональную диспетчерскую службу комитета лесного хозяйства. На помощь заблудившимся, помимо лесничих, сразу отправляются поисковые отряды МЧС России и «Лиза Алерт».

Печальное «лидерство» по обратившимся за помощью пришлось на Виноградовское (5 человек), Волоколамское, Егорьевское, Подольское и Ступинское (по 3 человека) лесничества.

«В июне все потерявшиеся, а это 27 человек и среди них 3 детей – 9, 3 и 3,8 лет – были найдены. Всем, кому это было необходимо, была оказана первая медицинская помощь», - рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Отправляясь на лесные прогулки обязательно подготовьтесь, особенно если берете с собой детей. Во-первых, одежда ребенка должна быть ярких цветов и хорошо различима среди деревьев, желательно со светоотражающими элементами. Во-вторых, у ребенка с собой должны быть свисток, бутылочка с водой и, например, шоколадный батончик, у более старших – полностью заряженный телефон. И, в-третьих, самое главное - ребенку надо заранее объяснить его действия в случае, если он потеряется. Пообещайте, что вы не будете его ругать и расскажите, что нельзя что-либо есть или пить в лесу. Не отпускайте детей одних в лес», - советует Казимир.