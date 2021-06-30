РИАМО - 30 июн. На производителей упаковки в РФ возложат ответственность за утилизацию своей продукции, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы к такой расширенной ответственности <…> производителей упаковки будем переходить. То есть произвел упаковку, до утилизации отвечай за этот процесс», — сказал Путин в ходе прямой линии.

Президент уточнил, что производители упаковки могут утилизировать ее самостоятельно, либо отчислять государству ресурсы, чтобы оно «делало это своими руками».

Ранее Путин сообщил, что недобросовестных регоператоров по обращению с ТБО надо привлекать к ответственности за смешение раздельно собранных отходов.

В среду проходит программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире отвечает на различные вопросы жителей страны.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж

-До 50% региональных трасс в РФ должны привести в порядок к 2024 году. Сейчас около 85% федеральных трасс уже привели в порядок.

- Путин: Главный золотой запас России – это люди. Он подчеркнул, что российский народ в высшей степени духовный, с очень глубокими историческими корнями. ​

- Правительство РФ разработало планы реагирования в случае изменения климата. Глава государства обратил внимание на важность сохранения лесов и морей для достижения этих целей и сохранения климата. ​

- Повышенный спрос на внутренний туризм стал причиной повышения цен на курортах России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Президент РФ рассказал, что нужно для счастья.

Для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

- В России создана госкорпорация, которая будет заниматься развитием внутреннего туризма. Президент напомнил, что долгое время государство не вкладывалось в туристическую отрасль, а россияне предпочитали ездить отдыхать за границу, как только такая возможность появилась.

- Президент РФ рассказал про опасность изменения климата. Таяние вечной мерзлоты и засуха земель сельхозназначения могут привести к серьезным социальным и экономическим последствиям.

- 60 млн тонн отходов накапливают в России ежегодно. В стране только предстоит провести большую мусорную реформу, сообщил президент России Владимир Путин.

- Путин оценил работу Госдумы уходящего созыва.

Я считаю, что парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Результаты его работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной.

- Производители упаковки в России будут отвечать за процесс ее утилизации. Президент уточнил, что производители упаковки могут утилизировать ее самостоятельно, либо отчислять государству ресурсы, чтобы оно «делало это своими руками».

- Путин: Недобросовестных регоператоров по обращению с ТБО надо привлекать к ответственности. Президент также добавил, что в контроле за региональными операторами очень востребована реакция общественности.

- Никакие санкции не остановят развитие России, экономический суверенитет растет, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Путин собирается дать рекомендации своему преемнику. Это он сделает, когда придет время.

- В России планируют снизить уровень безработицы до докризисного уровня.

- Дисплей Брайля внесут в список средств реабилитации в РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

- Путин: В России необходимо построить 1,3 тыс школ:

«У нас около 40 тыс. школ в Российской Федерации. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии и они, конечно, должны быть не только приведены в нормативное состояние, а нужно строить новые школы. Таких школ должно быть в стране построено 1,3 тыс.», - сказал Путин во время прямой линии.​

- Путин напомнил о бесплатном подведении газовой трубы к домовладениям россиян. В правительстве разрабатывают единый документ для полного подключения к газу по единой цене.

- Кураторы из правительства РФ могут появиться у регионов страны:

«По поводу кураторства со стороны правительства по отдельным регионам. У нас есть такая практика, действительно, и по Дальнему Востоку, и по Арктике, по Южному Федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили. В целом практика себя оправдывает и договорились о том, что председатель правительства представит предложение, связанное с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий», - сказал Путин во время прямой линии.​

- Путин сообщил об отсутствии планов по блокировке соцсетей. Компании, работающие на территории страны, должны соблюдать законодательство.

- Путин ответил на вопрос про несбыточные мечты:

«Мне кажется, что каждый человек, каждый буквально <…> — все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может быть не связано с мечтой. <…> Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Надо, мне кажется, настраивать себя на позитивный лад», - сказал Путин. ​

- 46 млрд руб выделили в РФ на выплаты для беременных. Женщины, которые встали на учет на раннем сроке беременности и оказались в трудном положении, будут получать новые выплаты.

- Путин: Нужно совершенствовать практику защиты банковских данных:

«Сегодня, в соответствии с законом, который обеспечивает тайну банковских вкладов, банковскую финансовую тайну, получить нужную информацию из банков правоохранительные органы имеют право только в том случае, если возбуждено уголовное дело либо по решению суда», - сказал Путин.

- Путин объяснил, почему бананы в магазинах РФ стоят дешевле моркови.

Самой большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар - 41%. Потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания, заключили соглашения между производителями и торговыми сетями - первая мера.

- Власти РФ продолжат поддерживать малый и средний бизнес в условиях пандемии. Так, для предприятий предусмотрено льготное кредитование.

- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Правительство России намерено заключить контракты на приобретение оборудования для постковидной реабилитации.

- Президент РФ рассчитывает на снижение уровня инфляции. Он рассчитывает, что инфляция в стране вернется к целевым показателям, но вряд ли это произойдет в 2021 году.

- Путин назвал незаконным увольнение граждан из-за медотвода от прививки. Мужчина рассказал, что его жену могут уволить из-за медотвода от прививки от коронавируса. У женщины хроническое заболевание, но ее под угрозой увольнения пытаются заставить привиться.

- Путин: Действия властей направлены на предотвращение введения локдауна.

- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V».