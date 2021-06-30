РИАМО - 30 июн. Более 9 тонн томатов будут выращивать в подмосковном Воскресенске после окончания строительства первой очереди тепличного комплекса, инспекторы Главгосстройнадзора проверяют процесс строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Комплекс находится в с/п Фединское. На объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей в тепличных блоках, также ведется строительство котельной и фундамента здания энергоблока.

«Строительство ведется в графике, застройщиком выступает ООО Тепличный комплекс «Подмосковье», — сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Открытие объекта позволит производить в год порядка 10 тонн томатов, 18 тонн огурцов и 1 тонну салата. Предполагается создать 549 рабочих мест.

«Проверка продлится до 8 июля. Если на объекте не будет выявлено нарушений, лицам осуществляющим строительство будет выдан соответствующий акт», — добавил Гарибян.

Прогнозируемая дата завершения строительства – III квартал 2022 года.