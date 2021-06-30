РИАМО - 30 июн. Более 23,5 тыс. звонков поступило на горячую линию МОБТИ по «дачной амнистии» с начала мая, жители консультировались по вопросам оформления имущества, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В конце апреля заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин рассказал о запуске горячей линии по «дачной амнистии» и другим вопросам оформления недвижимости на базе МОБТИ.

«На горячей линии МОБТИ специалисты консультируют граждан по кадастровым работам, переводу садового дома в жилой, рассказывают о выгодах регистрации и бонусах, которые доступны собственнику официально оформленной недвижимости», — сказал Разин.

Звонки позволят людям проконсультироваться насчет оформления недвижимости, «дачной амнистии» и прояснить для себя порядок действий в каждом конкретном случае, получить квалифицированную помощь.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что больше всего незарегистрированной недвижимости насчитывается в городских округах Раменский, Истра, Ступино, Солнечногорск, Рузский, Домодедово, Чехов, Дмитровский, Богородский и Серпухов. Здесь числятся от 4 до 9 тыс. земельных участков, собственники которых не зарегистрировали права на строения на них.

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