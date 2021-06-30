РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В микрорайоне Климовск Подольска в части Весенняя жителей атаковали мошенники, которые под видом работников вентиляционной службы предлагают услуги по очистке дымоходов, сообщает управляющая компания МУП «СЕЗ».
Жителям многоквартирных домов северо-восточной части микрорайона лжеработники вентиляционной службы предлагают платные услуги по чистке дымоходов и установке датчиков.
УК попросила жителей не верить мошенникам, не отдавать им деньги и быть бдительными.
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