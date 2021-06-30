РИАМО - 30 июн. Более 200 га новых парковых пространств планируется создать в ТиНАО, за последние годы в новой Москве появилось более 121 га парковых пространств, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что глобальная задача заключается в том, чтобы москвичи имели комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни и работы, к прогулочным зонам вне зависимости от района проживания.

«Для нас крайне важно не только сохранять существующие парковые пространства, но и создавать новые. В частности, колоссальная работа по формированию парковых зон ведется в наиболее активно развивающихся районах Москвы – в ТиНАО», – сказал Бочкарев.

Он отметил, что с момента присоединения к Москве новых территорий, в ТиНАО появилось более 121 га парковых пространств.

«В будущем планируется создание еще 207 га таких территорий: это и скверы, и парки, и благоустроенные пространства внутри новых кварталов», – добавил Бочкарев.

Сохранение зеленых зон и хорошей экологии – один из приоритетов в развитии ТиНАО.

«Особое внимание при разработке проектов будущих парков новой Москвы мы уделяем мероприятиям по защите окружающей среды и сохранению экосистем леса – это то, что больше всего волнует жителей, обращающихся ко мне с просьбами по их обустройству. Естественно, каждая концепция и проект в первую очередь обсуждается с жителями и только после одобрения реализуется», – подчеркнул депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщал, что к 2035 году в ТиНАО появится почти 90 новых парков.

«Для каждого из парков разрабатывают свою оригинальную концепцию. Так, в округах создают оздоровительные, историко-культурные, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные парки. А также приводят в порядок территории старинных усадеб», – отметил Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорогу от Щербинки до Южного Бутова. Трасса позволит жителям Щербинки добираться до станций Бутовской линии метро за 5-7 минут. Также должна улучшиться доступность станции «Щербинка» МЦД-2 для жителей Бутова.