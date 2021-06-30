РИАМО - 30 июн. Столичный суд продлил срок ареста советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова на три месяца, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, Сафронов пробудет под арестом до 7 октября.

Бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года. Он обвиняется в государственной измене.

По версии следствия, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и передавал им информацию о военно-техническом сотрудничестве России с рядом зарубежных стран. Свою вину Сафронов не признает.