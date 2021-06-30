РИАМО - 30 июн. Минэкологии Подмосковья направило в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по региону материалы о нарушениях в сфере недропользования, совершенных в Талдомском городском округе. О незаконной добыче полезных ископаемых в министерство сообщили жители округа, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Нарушения зафиксированы в деревне Дьяконово, где есть учтенные запасы полезных ископаемых: песка и торфа. Большинство из них министерство не предоставляло в пользование. В ходе проверки установлено, что на ряде участков велась нелегальная добыча, общий объем извлеченных ископаемых превысил 500 тыс. кубометров, нанесен ущерб недрам составил 1,6 млн рублей», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он уточнил, что речь идет о нелегальной добыче в особо крупных размерах.

Осенью прошлого года инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками городской прокуратуры и ОМВД России по Талдомскому городскому округу провели рейд в районе деревни Дьяконово, в ходе которого на месте незаконной разработки была обнаружена тяжелая техника. Нелегальных добытчиков застать не удалось, в ходе рейда были арестованы два экскаватора, автомобиль-самосвал, два дробильных агрегата.