РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 июн. В Домодедове с 5 по 11 июля пройдет тематическая ярмарка «Товары регионов России», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

На ярмарке представят молочную и фермерскую продукцию из Белоруссии и Тамбова, мед из Липецкой и Тамбовской областей, трикотажные изделия из Ивановской и Чебоксарской областей и многие другие товары.

Ярмарка будет работать на улице 1-я Коммунистической с 10:00 до 19:00.