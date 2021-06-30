РИАМО - 30 июн. Многим школам в стране необходим ремонт, в целом в стране нужно построить 1,3 тыс. образовательных учреждений, сообщил президент России Владимир Путин.
В среду проходит программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы россиян.
Президент начал отвечать в прямом эфире на вопросы граждан с 12:00 по московскому времени.
Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж
- Путин собирается дать рекомендации своему преемнику. Это он сделает, когда придет время.
- В России планируют снизить уровень безработицы до докризисного уровня.
- Дисплей Брайля внесут в список средств реабилитации в РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
- Путин: В России необходимо построить 1,3 тыс школ:
- Путин напомнил о бесплатном подведении газовой трубы к домовладениям россиян. В правительстве разрабатывают единый документ для полного подключения к газу по единой цене.
- Кураторы из правительства РФ могут появиться у регионов страны:
- Путин сообщил об отсутствии планов по блокировке соцсетей. Компании, работающие на территории страны, должны соблюдать законодательство.
- Путин ответил на вопрос про несбыточные мечты:
- 46 млрд руб выделили в РФ на выплаты для беременных. Женщины, которые встали на учет на раннем сроке беременности и оказались в трудном положении, будут получать новые выплаты.
- Путин: Нужно совершенствовать практику защиты банковских данных:
- Путин объяснил, почему бананы в магазинах РФ стоят дешевле моркови.
- Власти РФ продолжат поддерживать малый и средний бизнес в условиях пандемии. Так, для предприятий предусмотрено льготное кредитование.
- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Правительство России намерено заключить контракты на приобретение оборудования для постковидной реабилитации.
- Президент РФ рассчитывает на снижение уровня инфляции. Он рассчитывает, что инфляция в стране вернется к целевым показателям, но вряд ли это произойдет в 2021 году.
- Путин назвал незаконным увольнение граждан из-за медотвода от прививки. Мужчина рассказал, что его жену могут уволить из-за медотвода от прививки от коронавируса. У женщины хроническое заболевание, но ее под угрозой увольнения пытаются заставить привиться.
- Путин: Действия властей направлены на предотвращение введения локдауна.
- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V».
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