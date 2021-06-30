РИАМО - 30 июн. В Подмосковье поставили лесопожарную технику, закупленную для комитета лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», в том числе 3 бульдозера, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.
Также на лесопожарные станции области переданы 54 воздуходувки.
«Нельзя переоценить значимость этой техники при тушении и локализации лесных пожаров. Эти бульдозеры необходимы, чтобы сделать дорогу, обеспечивая доставку сил и средств непосредственно к месту возгорания, или локализовать пожар, проложив минерализованную полосу и создавая противопожарный разрыв. Такие бульдозеры мы используем для разбора завалов при тушении возгораний, а также как землеройную технику при ликвидации торфяных пожаров. Эта самоходная машина - наш главный помощник в парке техники лесопожарных формирований», - отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.
Выделение финансирования на закупку лесопожарной техники и оборудования в рамках указанного проекта предусмотрено до 2024 года, что позволит значительно обновить парк лесопожарной техники и оборудования.
«Закупки в рамках национального проекта позволят обновить парк лесопожарной техники и оборудования, что повысит эффективность тушения лесных пожаров и выполнение других противопожарных мероприятий», - добавила Казимир.
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