РИАМО - 30 июн. В Подмосковье поставили лесопожарную технику, закупленную для комитета лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», в том числе 3 бульдозера, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

«В 2021 году в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» для комитета запланирована закупка 65 единиц лесопожарной техники и оборудования на сумму 54,35 млн руб., в том числе 56 единиц на сумму 15 млн руб. за счет софинансирования из областного бюджета», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Также на лесопожарные станции области переданы 54 воздуходувки.

«Нельзя переоценить значимость этой техники при тушении и локализации лесных пожаров. Эти бульдозеры необходимы, чтобы сделать дорогу, обеспечивая доставку сил и средств непосредственно к месту возгорания, или локализовать пожар, проложив минерализованную полосу и создавая противопожарный разрыв. Такие бульдозеры мы используем для разбора завалов при тушении возгораний, а также как землеройную технику при ликвидации торфяных пожаров. Эта самоходная машина - наш главный помощник в парке техники лесопожарных формирований», - отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Выделение финансирования на закупку лесопожарной техники и оборудования в рамках указанного проекта предусмотрено до 2024 года, что позволит значительно обновить парк лесопожарной техники и оборудования.

«Закупки в рамках национального проекта позволят обновить парк лесопожарной техники и оборудования, что повысит эффективность тушения лесных пожаров и выполнение других противопожарных мероприятий», - добавила Казимир.