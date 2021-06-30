РИАМО - 30 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел процесс возведения новой школы на 550 учеников и детского сада на 150 детей в составе ЖК «Белые ночи» в Коммунарке, предполагается, что 1 сентября 2021 года туда уже пойдут первые ученики, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Столичный градоначальник приехал в новую Москву накануне девятой годовщины расширения границ города.

«Новая Москва – наиболее динамично развивающаяся территория города. Сегодня здесь проживают уже 630 тыс. москвичей, а с учетом дачников – намного больше. В ТиНАО активно строится метро, дороги, социальные объекты и прочая инфраструктура», — сказал Собянин.

После строительства здания общей площадью 12,65 тыс. кв. м будут безвозмездно переданы в собственность города в рамках исполнения инвестиционных обязательств застройщика.

В образовательном комплексе создадут безбарьерную среду и обеспечат условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Вся навигационная информация дублируется шрифтом Брайля.

При строительстве здания широко применяются энергосберегающие технологии и другие современные экотренды. Будут и смесители с автоматической подачей воды, питьевые фонтаны вместо кулеров и пластиковых стаканчиков, раздельный сбор мусора.

Во всех помещениях будет много света, хорошая акустика и комфортный климат.

Главной архитектурной особенностью здания станет центральная зона с амфитеатром-трансформером. Ее оснастят проектором, экраном и современным мультимедийным оборудованием. Она рассчитана на 350 человек и может использоваться как лекторий, кинотеатр, танцевальный или концертный зал, а также в выставку школьных работ.

1 июля 2012 года к Москве присоединили новые территории общей площадью 148 тыс. гектаров в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы увеличилась в 2,5 раза.

На присоединенных территориях были созданы два административных округа столицы – Троицкий и Новомосковский, в состав которых вошли 19 поселений и 2 городских округа (Троицк и Щербинка). За 9 лет население ТиНАО выросло более чем в 2,5 раза – до 630,1 тыс. человек.