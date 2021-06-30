РИАМО - 30 июн. Строительство трассы для соединения города Московского и станции Сокольнической линии метро «Филатов Луг» в столице планируют закончить осенью, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в городе Московский полным ходом строится трасса, которая соеденит его со столичной подземкой. Трасса пройдет по кратчайшему расстоянию от микрорайона Град Московский до станции «Филатов Луг» и строящегося транспортно-пересадочного узла.

«Длина трасы составит 2,3 км, в начале осени надеемся ввести объект в эксплуатацию», — отметил Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что на объекте закончили подготовку земляного полотна, укладку щебенчато-бетонного основания, на 80% протяжения дороги выложено асфальтовое покрытие за исключением верхнего слоя, установлены шумозащитные экраны.

«По новой дороге будет организовано движение общественного транспорта. Путь от Московского до метро теперь займет не более пяти минут. Сегодня в «часы пик» жители города добираются до «подземки» иногда более 40 минут», − добавил Бочкарев.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин пояснил, что проезжая часть трассы будет состоять из четырех полос движения ‒ по две в каждом направлении.

«Вдоль дорожного полотна строители устанавливают наружное освещение, 3 светофора и 2 остановки для общественного транспорта. В ходе строительства также будут приняты меры по защите окружающей среды», — отметил Жидкин.

Дорога строится с учетом необходимости сохранения экоструктуры Ульяновского лесопарка. Он предусматривает благоустройство прилегающей территории, которое будет включать в себя высадку деревьев и кустарников, будет обустроен газон.

Жидкин добавил, что строители еще заканчивают монтаж ливневой канализации, возведение локального очистного сооружения, на котором осталось установить оборудование, а также производят установку опор наружного освещения.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил, что для роста качества жизни в развивающихся территориях Москвы необходимо своевременное решение проблем транспортной доступности.

«Развивая эффективные транспортные связи, продуманные на многие годы вперед, мы отвечаем на запросы большинства жителей. Таким образом, мы защищаем качество наших проектов и будущее территории», – сказал Саблин.

Саблин отметил, что строительство перешло на финальную стадию и идет точно по графику.

«Из 160 тыс. поступивших ко мне наказов более четверти – это задачи развития транспортной инфраструктуры. В ходе круглого стола по актуальным вопросам развития транспортной инфраструктуры ТиНАО и ЗАО, который прошел во вторник, 29 июня, мы уже утвердили план подготовки запуска общественного транспорта по новой автодороге, который соединит 1 и 3 микрорайоны, а также микрорайон Первый Московский город-парк и позволит жителям добираться до метро всего за 5 минут, минуя Киевское шоссе», — сказал Саблин.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорогу от Щербинки до Южного Бутово. Она позволит жителям Щербинки добираться до станций Бутовской линии метро за 5-7 минут. Также должна улучшиться доступность станции «Щербинка» МЦД-2 для жителей Бутово.

Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построено более 250 км автомобильных дорог. Согласно адресной инвестиционной программе города, до конца 2023 года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще около 200 км.

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