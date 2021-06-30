РИАМО - 30 июн. Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС России о привлечении АО «Газпромбанк» к административной ответственности в виде штрафа 300 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Антимонопольная служба по обращению гражданина установила, что «Газпромбанк» нарушил закон о рекламе тем, что рассылал в Подмосковье СМС-сообщения с рекламой займов, где были скрыты существенные условия, которые влияли на их стоимость.

Акционерное общество не согласилось с постановление УФАС и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Газпромбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.