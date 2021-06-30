РИАМО - 30 июн. Новая трасса от Щербинки до Южного Бутова открылась на территории ТиНАО, столичный градоначальник Сергей Собянин открыл ее накануне 9 годовщины расширения границ столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Также он осмотрел процесс строительства школы, детского сада и поликлиники в Коммунарке и бизнес-парка «Прокшино».

«Новая Москва – наиболее динамично развивающаяся территория города. Сегодня здесь проживают уже 630 тыс. москвичей, а с учетом дачников – намного больше. В ТиНАО активно строится метро, дороги, социальные объекты и прочая инфраструктура. Удалось решить проблему дефицита мест приложения труда», — сказал Собянин.

Он добавил, что за 9 лет создано 182 тыс. рабочих мест в офисах, торговле, промышленности, строительстве, логистике и социальной сфере.

«По уровню благоустройства населенные пункты новой Москвы уже практически сравнялись с другими городскими районами», — отметил он.

Собянин добавил, что планы развития ТиНАО рассчитаны до 2035 года. На новых территориях возведут миллионы квадратных метров жилья, создадут сотни тысяч качественных рабочих мест.

Трасса от Щербинки до Южного Бутова имеет длину в 3,2 км и проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда. Движение регулируется с помощью 6 светофоров.

Для снижения уровня воздействия шума на близлежащие жилые микрорайоны вдоль дороги установлены защитные экраны общей протяженностью 811 м.

Прилегающая территория благоустроена – разбито 15,8 га газонов, высажены 173 дерева и 335 кустарников.