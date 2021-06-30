РИАМО - 30 июн. Спецстоянка для автомобилей нарушителей заработала в московском Саларьеве, она рассчитана на 522 автомобиля, сообщает московский Дептранс.

Однако скоро на спецстоянку будет вмещаться больше автомобилей. Эта спецстоянка поможет разгрузить уже действующие и позволит водителям, чьи автомобили эвакуировали в ТиНАО, ЮЗАО и ЗАО, быстрее их находить.

Также на этой стоянке есть места для хранения задержанных правоохранительными органами автомобилей по уголовным делам.

Каждый день в Москве эвакуируют до 750 машин. А 6 лет назад с московских дорог эвакуировали более 900 авто.

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