РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. Жителям городского округа Мытищи напомнили какие медицинские услуги, связанные с обследованием на коронавирус, нельзя получить бесплатно по полису ОМС, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Обследование здоровых лиц и лиц, контактировавших с больными с Covid-19 без клинических проявлений, после перенесенного заболевания, перед вакцинацией и после проведенной вакцинации от Covid-19 не предусмотрено.

Проведение исследования ИФА крови на антитела к Covid-19 до февраля 2021 года проводилось в рамках определения популяционного иммунитета в рамках бюджетных ассигнований (не включенных в систему ОМС). В настоящее время исследование закончено.

На основании письма ФФОМС от 17 июня 2020 года №7996/30/и «О проведении лабораторного исследования на наличие Covid-19 за счет средств ОМС» обследование на Covid-19 контактных лиц с больными Covid-19, не имеющих симптомов инфекционного заболевания, а также лиц, прибывших из субъектов РФ или стран неблагоприятной эпидобстановкой, не имеющих симптомов инфекционного заболевания, не относится к страховому случаю и не может финансироваться за счет средств ОМС, то есть не осуществляется по полису ОМС бесплатно.