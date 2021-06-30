РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. В начале июля жители домов по адресам: 1-й Рупасовский переулок, 17, улица Белобородова, 2В, 4Б, 4Г в Мытищах, находящихся в управлении ООО «УК Август ЖКХ», получат платежные документы с начислениями за июнь от МособлЕИРЦ, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

На основании договора, заключенного с управляющей компанией, ЕИРЦ будет ежемесячно формировать и доставлять жителям единые платежные документы (ЕПД) с начислениями за жилищно-коммунальные услуги, включая «обращение с ТКО», а также взнос на капитальный ремонт.

В связи с передачей большого массива информации по лицевым счетам от управляющей компании в базу данных ЕИРЦ в ЕПД отразятся оплаты, совершенные до 19 июня 2021 года. Оплаты, произведенные позже этой даты, отразятся в платежных документах за июль.

Передавать показания приборов учета воды и электроэнергии рекомендуется с 10 по 20 число. Это можно сделать по телефонам контактного центра МособлЕИРЦ: 8(496)215-05-57, 8(496)215-05-67; через личный кабинет «МособлЕИРЦ Онлайн»; обратившись в клиентские офисы МособлЕИРЦ в Мытищах по адресам: улица Юбилейная, дом 40, корпус 1 и дом 36, корпус 3; улица Колпакова, дом 31; улица Силикатная, дом 37; улица Трудовая, дом 14, корпус 1; 2-й Первомайский проезд, дом 4.

Режим работы офисов: понедельник - четверг с 8:30 до 17:15; пятница - с 8:30 до 16:00; по субботам с 9:00 до 15:00 работает офис на улице Юбилейной, дом 36, корпус 3. Оплачивать ЕПД рекомендуется до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Без комиссии оплатить ЕПД можно в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн» (на сайте или скачав мобильное приложение) или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МособлЕИРЦ.