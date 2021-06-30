РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. Медицинские работники поликлиники №7 в деревне Сухарево Мытищинской городской клинической больницы ежедневно прививают от коронавируса до 150 человек, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.
В поликлинике прием ведут 2 терапевта, столько же врачей общей практики, невролог, офтальмолог, стоматолог, хирург, врач ультразвуковой диагностики, а также 2 врача педиатра. Заведующая поликлиникой - Марина Романовская.
Поликлиника расположена по адресу: деревня Сухарево, Стародмитровское шоссе, дом 1А, владение 5, телефон регистратуры: 8(495)587-30-42.
Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>
Текстовая трансляция
30 ИЮНЯ
- В России утвердили рекомендации о вакцинации от Covid‑19 в регионах. Эти рекомендации уже отправлены главам российских субъектов.
- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Деньги на создание системы выделяются.
- Путин назвал незаконным увольнение граждан из‑за медотвода от прививки:
- Путин выразил надежду на выработку коллективного иммунитета от коронавируса. Это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности.
- Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства добавил, что в раздел обязательной вакцинации прививка от коронавируса не попала.
- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V». После второго укола незначительно поднималась температура тела.
- Врач рассказала, на что стоит обратить внимание перед вакцинацией от Covid‑19. Реакция организма на вакцину от коронавируса индивидуальна.
- В Подмосковье вылечили еще 1723 человека от коронавируса. Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить панедмию.
- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.
- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.
- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп
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