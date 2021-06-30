РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 июн. В подмосковном Дзержинском до 15 сентября завершат подготовку к отопительному периоду, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Будкин.

Специалисты ДМУП «ЭКПО» провели гидравлические испытание сетей, выявили поврежденные участки и оперативно заменили их. Помимо этого, был проведен весь комплекс плано-предупредительных работ, который положен по регламенту обслуживания тепловых сетей.

«Эта работа не видна жителям, но им пришлось потерпеть отсутствие горячей воды. Ее подали раньше срока. Кратковременные отключения еще возможны. Также поручил управляющим компаниям до 15 сентября полностью завершить подготовку к зимнему периоду, чтобы жители чувствовали себя комфортно в холодное время года», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на минувшей неделе сотрудники коммунального предприятия «Диск» отремонтировали участки дорог по адресам: улица Лесная, дом №12Б; улица Угрешская, дом №32; улица Ленина, дома №№8, 12; улица Лесная, дом №22 и площадь Дмитрия Донского.

Будкин пояснил, что также привели в порядок мемориал в сквере Победы, памятник Дмитрию Донскому и памятник Пушкину. Кроме того, провели опиловку старовозрастных и аварийных деревьев по адресам: улица Ленина; улица Шама, дом №6; улица Дзержинская, дом №14; улица Томилинская, дома №№28-29.

«В планах на следующую неделю - продолжить опиловку аварийных деревьев, произвести ямочный ремонт, ремонт и покраску ограждений, а также выполнить заявки, поступающие на портал «Добродел» и в Муниципальный центр управления регионом», - заключил Будкин.