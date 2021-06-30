РИАМО - 30 июн. Более 90 объектов образования планируют построить в новой Москве к 2024 году, часть из них строится за счет инвесторов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, территория новой Москвы — пример комплексного развития. Новые жилые кварталы формируются так, чтобы жители имели шаговый доступ ко всей необходимой инфраструктуре.

«Для этого в новой Москве активно развивается транспорт, появляются новые рабочие места и, конечно, строятся социальные объекты. Например, до конца 2023 года в новых округах планируется завершить строительство 93 новых объектов образования», – отметил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что 16 школ и 10 детских садов появятся за счет городского бюджета, 26 школ и 41 садик — за счет инвесторов.

«К новому учебному году мы готовим к заселению сразу 24 объекта – 12 школ и 12 детских садов. Всего же с 2012 года в новой Москве за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников построено и введено в эксплуатацию 19 школ и 57 дошкольных учреждений», — отметил Бочкарев.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел процесс строительства нового образовательного комплекса – школы и детского сада – в Коммунарке.

«Многие такие школы в новой Москве лучше, чем те классические школы, которые строились раньше в Москве в большом количестве, стандартные и уже устаревшие. Все новое, что есть в школьном строительстве – в этих зданиях», – сказал Сергей Собянин в ходе общения с родителями будущих учеников новой школы.

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