РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Спортсмены городского округа Люберцы примут участие в чемпионате Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» по боксу среди мужчин и женщин памяти Героя социалистического труда Н. Семизорова на призы мастера спорта СССР по боксу С. Онищенко, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В Тольятти с 6 по 11 июля пройдет чемпионат РФСО «Спартак» по боксу среди мужчин и женщин памяти Н. Ф. Семизорова на призы С. А. Онищенко. В соревнованиях примут участие боксеры в 10 весовых категориях из различных субъектов РФ.

Честь городского округа Люберцы будут защищать Анна Говорина, Мурад Абдувалиев, Антон Шмаков и Валерий Малахов. Победители турнира получат путевку для участия в чемпионате России в 2021 году от РФСО «Спартак», который состоится в конце августа в Кемерове.