РИАМО - 30 июн. Министерство здравоохранения России подготовило временные рекомендации о порядке проведения прививочной кампании в регионах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эти рекомендации уже отправлены главам российских субъектов. Вакцинация в стране проходит бесплатно. Прививки делают жителям от 18 лет.

Для того, чтобы получить вакцину нужно предоставить паспорт и полис ОМС. После того, как выработается в России коллективный иммунитет, делать прививки от коронавируса нужно будет раз в год.

Ранее врач советовал делать прививку в пятницу или перед таким днем, когда есть возможность отдохнуть. После прививки возможно повышение температуры тела.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- В России утвердили рекомендации о вакцинации от Covid‑19 в регионах. Эти рекомендации уже отправлены главам российских субъектов.

- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Деньги на создание системы выделяются.

- Путин назвал незаконным увольнение граждан из‑за медотвода от прививки:

«Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть отвод по медицинским соображениям, то требовать вакцинацию никто не имеет право», — сказал Путин во время прямой линии.

- Путин выразил надежду на выработку коллективного иммунитета от коронавируса. Это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности.

- Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства добавил, что в раздел обязательной вакцинации прививка от коронавируса не попала.

- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V». После второго укола незначительно поднималась температура тела.

- Врач рассказала, на что стоит обратить внимание перед вакцинацией от Covid‑19. Реакция организма на вакцину от коронавируса индивидуальна.

- В Подмосковье вылечили еще 1723 человека от коронавируса. Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить панедмию.

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп