РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. На территории Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе появится памятник архиепископу Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому), его проектирование, изготовление и установку планируется осуществить за счет пожертвований, каждый желающий сможет принять посильное участие в этом деле, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Это начинание нашло поддержку у министерства здравоохранения Московской области, администрации и депутатского корпуса городского округа Балашиха.

Инициативу коллектива онкодиспансера об увековечивании памяти святителя Луки Крымского обсудили главный врач Владимир Асташов, его заместители: по хозяйственным вопросам Василий Скиба, по гражданской обороне и мобилизационной работе Борис Скибенко, а также Благочинный церквей Балашихинского округа, настоятель Никольского храма Балашихи отец Михаил Конюхов, депутаты Совета депутатов Балашихи Вячеслав Крылов, Антон Орешков, Светлана Тананова.

Проектирование, изготовление и установку памятника планируется осуществить за счет пожертвований. Каждый желающий может принять посильное участие в этом благом деле.

Священноисповедник Лука Крымский, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877-1961 гг.) – известный врач, выдающийся человек своего времени. Валентин Феликсович – автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор. Кроме того, общественный и религиозный деятель с непростой судьбой: был репрессирован и провел в ссылке в общей сложности 11 лет.

В 1946 году был реабилитирован, в это же время ему была присуждена Сталинская премия, а за участие в Великой Отечественной войне он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Определением Синода Украинской православной церкви Московского патриархата от 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых святых, в 1999 году – к лику святых Красноярской епархии, в 2000 году – к лику святых священноисповедников Русской православной церкви. В 2020 году, в период пандемии коронавирусной инфекции, в качестве государственной награды медицинских работников в России была учреждена медаль Луки Крымского.

Точные реквизиты для перечисления пожертвований на изготовление и установку памятника можно найти на официальном сайте МООД и на странице в соцсети «ВКонтакте».