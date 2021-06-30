РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 июн. В подмосковном Дзержинском от коронавируса привились уже более 10,3 тыс. человек, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Будкин.

«Количество желающих пройти вакцинацию растет - уже 10 355 жителей Дзержинского сделали прививку от коронавируса. Выездная вакцинация продолжается и на предприятиях города, график расписан до 15 июля», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. В торговых центрах и на городских предприятиях вновь действуют все обязательные антиковидные меры: измерение температуры, использование средств индивидуальной защиты.

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30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп