РИАМО - 30 июн. В России необходимо совершенствовать защиту банковских данных, как и нормативную базу, сообщил президент России Владимир Путин.

В среду проходит прямая линия с Путиным. Глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы россиян.

«Сегодня, в соответствии с законом, который обеспечивает тайну банковских вкладов, банковскую финансовую тайну, получить нужную информацию из банков правоохранительные органы имеют право только в том случае, если возбуждено уголовное дело либо по решению суда», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что нужно совершенствовать практику этой работы и нормативную базу.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж

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