РИАМО - 30 июн. Предварительные итоги Государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования обсудил глава Одинцовского округа Андрей Иванов с исполняющей обязанности начальника управления образования муниципалитета Ольгой Ткачевой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Промежуточные результаты показали, что в окружных школах увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ – их уже 45. Сейчас экзамены в резервные дни сдают те, кто по уважительным причинам не смог этого сделать с остальными, а значит цифры еще могут измениться.

«Одинцовские выпускники стабильно показывают высокие результаты на Едином государственном экзамене. Если в 2019 году у нас было 16 стобалльников, то в 2020-м – 44, а в текущем – уже 45. ЕГЭ еще идет, и мы рассчитываем взять новую планку, установить новый рекорд муниципалитета. Хочу особо подчеркнуть, что такие отличные результаты – показатель усидчивости ребят и профессионализма педагогических коллективов», – отметил Андрей Иванов.

В 2021-м учебном году в ЕГЭ принимают участие выпускники 62 школ округа – 50 муниципальных и 12 негосударственных. Среди стобалльников этого года максимальный балл по русскому языку набрали уже 26 человек, по литературе – 14, по истории – 4, по математике – 1.

Также в Одинцовском округе стало больше победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Если в прошлом учебном году было 35 победителей и 158 призеров, то в 2020/2021-м – 51 и 212 соответственно. При этом в заключительном этапе Всероссийской олимпиады Одинцовский округ представили 1 победитель и 7 призеров. Для сравнения – в прошлом учебном году от муниципалитета в «финале» олимпиады был только один призер.

Важным достижением в сфере образования Одинцовского городского округа в этом учебном году Андрей Иванов назвал открытие детских мини-садов. Полностью выполнено поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева, запущено 6 таких садиков – 5 в Одинцове и 1 в Звенигороде. Это 615 мест для ребят от 1,5 до 7 лет. В группах присмотра и ухода реализуется деятельность по следующим направлениям: игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, музыкально-художественная, трудовая, а также чтение художественной литературы.