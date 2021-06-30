РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. В городском округе Мытищи к 1 августа планируют отремонтировать 3 почтовых отделения, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что на ВКС правительства рассмотрели вопрос о ремонте почтовых отделений. В июне открылось после ремонта почтовое отделение 141002, расположенное по адресу: Новомытищинский проспект, 36. В рамках совещания было прямое включение из отремонтированного отделения.

По словам Азарова, сейчас в Мытищах 10 почтовых отделений находятся в неудовлетворительном состоянии. 4 из них находятся в собственности АО «Почта России» и 6 - в федеральной собственности. В настоящее время в 3 почтовых отделениях, находящимся в собственности АО «Почта России», проводятся ремонтные работы. Их планируют завершить к 1 августа.

Он отметил, что выполнение работ по текущему ремонту проводятся в отделениях: 141007, 2-й Щелковский проезд, дом 4; 141006, проспект Олимпийский, дом 23; 141018, Новомытищинский проспект, дом 82.

По 6 почтовым отделениям на данный момент не определен механизм проведения конкурентных процедур, поэтому работы пока не начаты. Эти отделения находятся в собственности РФ, среди них: 141001, улица 1-я Вокзальная; 141005, улица Чапаева, дом 15; 141021, улица Юбилейная, дом 27; 141020, Новомытищинский проспект, дом 47А; 141035, деревня Манюхино, дом 20; 141044, поселок Поведники.

Как отметил Азаров, почтовое отделение 141001 с улицы 1-й Вокзальной переедет в ТЦ «Перловский». Сейчас ведется тендерная процедура о предоставлении помещения в аренду и проведении работ по внутренней отделке помещения.