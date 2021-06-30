РИАМО - 30 июн. Индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет, больше всего подорожал сахар, сообщил президент России Владимир Путин.

Жительница России во время прямой линии показала президенту цены в магазине: российская морковь стоит 110 рублей за кг, бананы из Эквадора - 78 рублей за кг, картофель - 68 рублей за кг.

«Самой большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар - 41%. Потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания, заключили соглашения между производителями и торговыми сетями - первая мера», - сказал Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, второй мерой стала выдача субсидий производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам. Затем в сфере внешней торговли ввели повышенные вывозные таможенные пошлины. Обсуждаются и другие меры регулирования, отметил президент.

«В целом, на это государство, конечно, обращает внимание. Может быть иногда несвоевременно», - отметил президент.

Цены на молоко стабильные, отметил Путин. Он уточнил, что в последнее время наблюдался их рост на 3,5-5%. Президент подчеркнул, что это ниже уровня годовой инфляции, которая сейчас в России составляет 5,9%.

Рост цен на картофель и морковь Путин объясняет нехваткой производства овощей внутри страны. Их выращивают в России в недостаточном количестве. При этом он делает благоприятные прогнозы, потому что в текущем году урожай должен быть выше.

Президент отметил, что эффективно удалось сдержать рост цен на хлебобулочные изделия.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж

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Самой большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар - 41%. Потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания, заключили соглашения между производителями и торговыми сетями - первая мера.

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