РИАМО - 30 июн. В 11 городских округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции, всего за это время в области выявили 2583 случая, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая не выявили во Бронницах, во Власихе, в Звездном городке, Краснознаменске, Луховицах, Молодежном, Протвине, Пущине, Рузском округе, Талдомском округе и Шаховской.

По 1 случаю выявили в Дубне, Красноармейске и во Фрязине, по 2 - в Волоколамском округе, Лосино-Петровском округе, Лыткарине, Можайском округе и Озерах, по 3 - в Егорьевске, Зарайске, Клину и Павловском Посаде, 5 - в Чехове, по 6 - в Кашире и Лотошине, 7 - в Серпухове.

11 случаев Covid-19 за сутки выявили в Домодедове, 15 - в Щелкове, 16 - в Пушкине, по 20 - в Коломне, Ступине и Электрогорске, 21 - в Наро-Фоминском округе, по 22 - в Дзержинском, 23 - в Черноголовке, по 27 - в Истре и Сергиево-Посадском округе, 32 - в Богородском округе, 35 - в Шатуре, 36 - в Жуковском, 37 - в Реутове, 40 - в Котельниках.

41 новый случай болезни зафиксировали в Долгопрудном, 46 - в Лобне, по 54 - в Воскресенске и Орехово-Зуевском округе, 63 - в Ивантеевке, 68 - в Химках, 76 - в Дмитровском округе, 87 - в Красногорске, 96 - в Королеве, 104 - в Раменском округе, 113 - в Подольске, 135 - в Солнечногорске, 142 - в Ленинском округе, 168 - в Балашихе, 175 - в Люберцах.

Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Одинцовском округе - 238 случаев, и в Мытищах - 434 случая.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 314 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 511 человек. Выздоровели и выписались 254 676 человек.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп