РИАМО - 30 июн. Предприятиям малого и среднего бизнеса в пандемию продолжат оказывать меры поддержки со стороны властей страны. Так, для предприятий предусмотрено льготное кредитование, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы предприняли ряд мер, чтобы поддержать малые предприятия — кредиты под нулевую ставку и под 2% с погашением, если сохраняется прежнее количество персонала. И пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок в два раза», — сказал Путин.

Президент напомнил о льготном кредитовании предприятий, на это из бюджета направили 1 трлн руб.​

В среду проходит прямая линия с президентом. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж

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