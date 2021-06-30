РИАМО - 30 июн. На сегодняшний день уже 45 выпускников школ Одинцовского округа получили 100 баллов по итогам ЕГЭ, больше всего стобалльников по русскому языку, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Московской области продолжается основной период сдачи Единого государственного экзамена. Сейчас ЕГЭ в резервные дни сдают те, кто по уважительным причинам не смог этого сделать вместе с остальными выпускниками. Областное министерство образования информирует о том, что предварительные результаты уже известны. Высший балл получили 605 подмосковных школьников. Из них у 27 человек – 100 баллов сразу по нескольким предметам. Заместитель главы администрации округа Олег Дмитриев уточнил, что среди стобалльников есть и выпускники одинцовских школ.

«На сегодняшний день у нас 45 ребят получили 100 баллов по различным предметам. Это русский язык, литература, математика и история. Больше всего стобалльников по русскому языку – 26 человек. Хочу напомнить, что речь идет о промежуточных результатах. Окончательные итоги будут подведены 15 июля», – сообщил Олег Дмитриев.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина сообщила, что все экзамены в регионе проходят без сбоев, с соблюдением необходимых требований безопасности.