РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. За минувшие сутки в Люберцах выявили 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 13 952 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили еще 2 583 случая заболевания.

В Котельниках за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрировано 2 313 зараженных Covid-19. В Дзержинском известно о 22 новых инфицированных, всего с начала пандемии там вирус выявили у 2 717 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 314 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 511 человек. Выздоровели и выписались 254 676 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп