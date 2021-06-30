РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. За минувшие сутки в Люберцах выявили 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 13 952 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
В Подмосковье за сутки выявили еще 2 583 случая заболевания.
В Котельниках за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрировано 2 313 зараженных Covid-19. В Дзержинском известно о 22 новых инфицированных, всего с начала пандемии там вирус выявили у 2 717 человек.
Всего на данный момент в Московской области выявлен 314 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 511 человек. Выздоровели и выписались 254 676 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
30 ИЮНЯ
- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.
- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.
- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии