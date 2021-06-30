РИАМО - 30 июн. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что уровень инфляции опустится до 5%.

«Инфляция у нас подросла почти под 6% - 5,9% сейчас показывает», - сказал Путин во время прямой линии.

Он рассчитывает, что инфляция в стране вернется к целевым показателям, но вряд ли это произойдет в 2021 году.

В среду проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы россиян.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж

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Самой большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар - 41%. Потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания, заключили соглашения между производителями и торговыми сетями - первая мера.

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