РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Регоператор по обращению с отходами отправил на переработку более 250 кг «добрых крышечек» из Чехова и Подольска, сообщил регоператор.

28 и 29 июня специалисты ООО «МСК-НТ» вывезли и отправили на переработку крышечеки из своих пунктов приема в Подольске и Чехове. Объем собранного вторсырья превышает 2 тыс. л.

«Добрые крышечки» собирают волонтеры в рамках всероссийской благотворительной акции и затем отправляют на переработку. На вырученные деньги закупают средства передвижения для детей-сирот с особенностями развития.

На этот раз много полезного пластика вывезли из пунктов приема в общедоступных местах: ГМ «Леруа Марлен» (Подольск), КТЦ «Дружба (Чехов), в здании Общественной палаты Чехова и в офисах компании в Чехове и Подольске.

Самый значительный вклад внесли воспитанники детских садов и школ Подольска и Чехова. Отличились учащиеся школы №24 Подольска, лицея №1, воспитанники детских садов в селе Шарапово (Чехов) и детских садов №13 «Золотая рыбка» и №61 «Родничок» Подольска.

Более двух третей «добрых крышечек» собирают юные участники проекта. Это свидетельствует о растущей популярности благотворительной акции у детей и молодежи, а также о формирующемся навыке раздельного сбора отходов и экологичного отношению к мусору.

ООО «МСК-НТ» в течение 3 лет поддерживает благотворительный проект «Добрые крышечки». С этой целью компания открыла для волонтеров акции 19 пунктов сбора крышечек в городах Подольск, Пущино, Чехов, Серпухов и Протвино и обеспечивает своевременный вывоз вторсырья в благотворительный фонд.

Стать участником акции очень просто. Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.