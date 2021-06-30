РИАМО - 30 июн. Президент России Владимир Путин назвал незаконным увольнение из-за медотвода от прививки. С такой проблемой к нему обратился житель Москвы.

Мужчина рассказал, что его жену могут уволить из-за медотвода от прививки от коронавируса. У женщины хроническое заболевание, но ее под угрозой увольнения пытаются заставить привиться.

«Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть отвод по медицинским соображениям, то требовать вакцинацию никто не имеет право», — сказал Путин во время прямой линии.

В среду проходит программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы россиян.

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Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж

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