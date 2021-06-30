РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию Ростех) наращивает линейку гражданской продукции, образцы проедприятие представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщили в ЦНИИТОЧМАШ.

В цехе производства экипировки военнослужащих сформирована и постоянно расширяется линейка конкурентоспособной гражданской продукции.

Специалисты разработали полезные изделия для нужд охотников, рыболовов и туристов: утепленную накидку-трансформер 3 в 1, накидку с рюкзаком, плед-подушку, влагозащитные чехлы, костюм охотника и многое другое.

Все изделия выполнены с надлежащим качеством и являются конкурентоспособными на рынке.

ЦНИИТОЧМАШ готовит экспозицию гражданской продукции на Международный военно-технический форум «Армия-2021». Он пройдет 22-28 августа на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Работа ведется в рамках реализации стратегии госкорпорации Ростех, предусматривающей увеличение доли выручки от гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса до 50% в течение ближайших 4 лет.

Начальник подразделения Джульетта Иванова сообщила, что основное направление деятельности цеха – исполнение госзаказов по комплектации боевой экипировки военнослужащих «Ратник» в Вооруженные Силы России. Также изготовление серийной продукции по госзаказам совместно с другими подразделениями ЦИИТОЧМАШ.

Кроме того, инженерно-технический персонал цеха разрабатывает новые изделия в рамках опытно-конструкторских работ. В частности, кобуру и подсумки для созданных в институте пистолетов, сумки для запасных магазинов и многое другое.

Наряду с этим в цехе проводят большую работу по модификации имеющихся образцов изделий военного назначения в продукцию гражданского использования. Например, спальных мешков, рюкзаков и многого другого.