РИАМО - 30 июн. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в стране выработается коллективный иммунитет от Covid-19, который позволит вернуться к привычному образу жизни.
Он добавил, что это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности. Кроме того, президент отметил, что младшие классы продолжат учебу в очном режиме.
Ранее глава государства подчеркнул, что действия властей в борьбе с коронавирусом направлены на предотвращение необходимости введения локдауна.
Прямая линия с главой государства началась в среду в 12:00. Ее транслирует Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир» и другие. В сетке вещания на эфир с главой государства отвели три часа.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж
- Путин объяснил, почему бананы в магазинах РФ стоят дешевле моркови.
- Власти РФ продолжат поддерживать малый и средний бизнес в условиях пандемии. Так, для предприятий предусмотрено льготное кредитование.
- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Правительство России намерено заключить контракты на приобретение оборудования для постковидной реабилитации.
- Президент РФ рассчитывает на снижение уровня инфляции. Он рассчитывает, что инфляция в стране вернется к целевым показателям, но вряд ли это произойдет в 2021 году.
- Путин назвал незаконным увольнение граждан из-за медотвода от прививки. Мужчина рассказал, что его жену могут уволить из-за медотвода от прививки от коронавируса. У женщины хроническое заболевание, но ее под угрозой увольнения пытаются заставить привиться.
- Путин: Действия властей направлены на предотвращение введения локдауна.
- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии