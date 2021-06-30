РИАМО - 30 июн. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в стране выработается коллективный иммунитет от Covid-19, который позволит вернуться к привычному образу жизни.

«Я думаю, я надеюсь в конце концов на то, что мы достигнем такого коллективного иммунитета, о котором говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу», - сказал Путин во время прямой линии.

Он добавил, что это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности. Кроме того, президент отметил, что младшие классы продолжат учебу в очном режиме.​

Ранее глава государства подчеркнул, что действия властей в борьбе с коронавирусом направлены на предотвращение необходимости введения локдауна.

Прямая линия с главой государства началась в среду в 12:00. Ее транслирует Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир» и другие. В сетке вещания на эфир с главой государства отвели три часа.

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