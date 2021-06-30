РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Лидер движения общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город», депутат Мособлдумы Владимир Шапкин на встрече с коллективом поликлиники №7 по итогам своей работы за 5 лет и изменениям, произошедшим в сферах образования, ЖКХ, здравоохранения в Балашихе, рассказал, что строительство областной больницы в микрорайоне Ольгино планируют начать в 2022 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Депутат отметил, что с 2016 года в Балашихе отремонтировали 14 поликлиник и 10 стационаров. Медучреждения оснастили современным оборудованием. Эта работа продолжится, кроме того, в городе планируют построить многофункциональный медицинский центр.

«Как показывает опыт, строительство перинатальных центров в Подмосковье позволило нам на высоком уровне решить важную проблему охраны материнства и детства. Это достижение в этой сфере, которым можно и нужно гордиться. Используя этот опыт, нужно переходить к созданию высокотехнологичных медцентров. Такой первый пилотный проект запланирован у нас в Балашихе в микрорайоне Ольгино», — сказал Шапкин.

Он добавил, что строительство современного учреждения планируется начать в 2022 году, и выразил надежду, что этот медицинский центр поможет жителям Балашихи получать высокотехнологичную помощь по всем основным направлениям медицины, не обращаясь в МОНИКИ или Москву.

При формировании плана работы на следующую пятилетку депутаты Мособлдумы будут ориентироваться на запросы жителей, объединенные на сайте движения общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город». Так, коллектив поликлиники попросил Владимира Шапкина о расширении программы компенсации за поднаем жилья для медработников.

Движение общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город» создано 12 марта. Его лидерами стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов. Они способствуют продвижению социально значимых инициатив жителей. В первую очередь реализуются те из них, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте balashiha-srg.ru.