РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Ремонт проведут в 6 отделениях «Почты России» в подмосковном Красногорске до конца июля, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.
Спасский проверил ход ремонтных работ в отделении почты на улице Карбышева, 19А в среду.
В Красногорске в программу попали 3 муниципальных, одно иной формы собственности и два принадлежащих «Почте России» отделения.
«31 июля все ремонты будут закончены», – отметил Спасский.
По словам начальника Красногорского почтамта Сергея Кошкина, в программу включили те отделения, которым наиболее требовался ремонт. Одно из отделений – 143404 на улице Народного ополчения – уже отремонтировали, и оно вернулось к привычному режиму работы.
«В ближайшее время будет завершен ремонт в отделении 143406 на улице Железнодорожной», – добавил Кошкин.
По его словам, во все 6 отделений «Почты России» закупят новое оборудование и мебель. В двух крупных: 143406 и 143408 установят системы электронной очереди. В остальных это не целесообразно из-за небольшого количества окон.
«Количество окон и оказываемые услуги останутся прежними», – сказал Кошкин.
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