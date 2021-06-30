РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Ремонт проведут в 6 отделениях «Почты России» в подмосковном Красногорске до конца июля, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский проверил ход ремонтных работ в отделении почты на улице Карбышева, 19А в среду.

«Это программа губернатора Московской области, в соответствии с которой все почтовые отделения в регионе, вне зависимости от принадлежности – муниципальной, государственной или ведомственной, должны быть приведены в соответствие», – пояснил Спасский.

В Красногорске в программу попали 3 муниципальных, одно иной формы собственности и два принадлежащих «Почте России» отделения.

«31 июля все ремонты будут закончены», – отметил Спасский.

По словам начальника Красногорского почтамта Сергея Кошкина, в программу включили те отделения, которым наиболее требовался ремонт. Одно из отделений – 143404 на улице Народного ополчения – уже отремонтировали, и оно вернулось к привычному режиму работы.

«В ближайшее время будет завершен ремонт в отделении 143406 на улице Железнодорожной», – добавил Кошкин.

По его словам, во все 6 отделений «Почты России» закупят новое оборудование и мебель. В двух крупных: 143406 и 143408 установят системы электронной очереди. В остальных это не целесообразно из-за небольшого количества окон.

«Количество окон и оказываемые услуги останутся прежними», – сказал Кошкин.