РИАМО - 30 июн. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу во время прямой линии, которая проходит в среду.

«Я хочу сейчас обратиться к добровольцам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы (прямой линии – ред.). Слова благодарности хочу передать именно гражданам, потому что вопросы приходят в мой адрес, но вы помогаете рядовым гражданам страны и за это вам огромное спасибо», - сказал Путин во время прямой линии.​

Прямая линия с главой государства началась в среду в 12:00. Ее транслирует Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на эфир с главой государства отвели три часа.

Первая прямая линия Путина состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда россияне прислали президенту более 400 тыс. вопросов, он ответил на 46.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж

- Путин объяснил, почему бананы в магазинах РФ стоят дешевле моркови.

Самой большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар - 41%. Потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания, заключили соглашения между производителями и торговыми сетями - первая мера.

- Власти РФ продолжат поддерживать малый и средний бизнес в условиях пандемии. Так, для предприятий предусмотрено льготное кредитование.

- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Правительство России намерено заключить контракты на приобретение оборудования для постковидной реабилитации.

- Президент РФ рассчитывает на снижение уровня инфляции. Он рассчитывает, что инфляция в стране вернется к целевым показателям, но вряд ли это произойдет в 2021 году.

- Путин назвал незаконным увольнение граждан из-за медотвода от прививки. Мужчина рассказал, что его жену могут уволить из-за медотвода от прививки от коронавируса. У женщины хроническое заболевание, но ее под угрозой увольнения пытаются заставить привиться.

- Путин: Действия властей направлены на предотвращение введения локдауна.

- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V».