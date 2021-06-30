РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. Жителям городского округа Мытищи в ходе рейда напомнили правила пожарной безопасности, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по горокругу.

С целью профилактики предупреждения пожаров и гибели людей в летний пожароопасный период, инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мытищам были проведены разъяснительные работы с населением по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Рейд проводился совместно с сотрудниками полиции.