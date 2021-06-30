РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Порядка 10 тыс. наименований продукции выпускает шоколадная фабрика «Конфаэль» в подмосковном Красногорске, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский посетил фабрику с рабочим визитом в среду. Он осмотрел производство, пообщался учредителями компании Ириной и Аднаном Эльдархановыми.

«Конфаэль» – один из крупнейших красногорских производителей. Удивил и одновременно подкупил ассортимент производимой продукции. Как сказали собственники бизнеса – 10 тыс. наименований различной продукции. Это колоссальное количество», – сказал Спасский.

На фабрике выпускают различные виды конфет и шоколадных сувениров. Часть продукции предназначена для людей с сахарным диабетом.

По словам Эльдарханова, внутри предприятия контроль качества выше, чем того требуют государственные стандарты.

Фабрика «Конфаэль» основана в 2001 году. Производство постоянно развивается, и интересы собственников не ограничиваются лишь шоколадной продукцией.

Главе округа продемонстрировали разработку предприятия – мобильный медицинский центр. Это контейнер, который можно перевозить на автотранспорте или самолете, устанавливать на земле. Стенки автоматически раздвигаются, благодаря чему внутреннее пространство увеличивается. Такой центр позволяет в короткие сроки развернуть мобильный госпиталь там, где это необходимо.

«Это такая диверсификация (расширение ассортимента выпускаемой продукции – ред.) даже не в пределах производства, а желание развиваться в какую-то, казалось бы, чужую отрасль. Это даже не будущее – это то, что нужно уже сегодня», – отметил Спасский.

Он добавил, что на встрече обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Это ливневые стоки, которые попадают с сопредельных территорий, периодические подтопления со стороны реки, и объект электричества, который нужно выносить за территорию фабрики.

«Вопросы были сформулированы четко, и на мой взгляд, есть пути решения – где-то чуть быстрее, где-то чуть дольше. Будем помогать», – сказал глава муниципалитета.