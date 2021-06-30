РИАМО - 30 июн. Президент России Владимир Путин сообщил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие: это общенациональный календарь прививок. Он является обязательным. И вот это обязательная вакцинация», - сказал Путин во время прямой линии.

Глава государства добавил, что в раздел обязательной вакцинации прививка от коронавируса не попала.

«Вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации, по рекомендации главных санитарных врачей, главы регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан», - добавил Владимир Путин.​

В среду проходит «Прямая линия с Владимиром Путиным», глава российского государства отвечает на вопросы граждан страны в прямом эфире.

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