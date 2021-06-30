РИАМО – 30 июн. Сервис «Покупай со Сбером», позволяющий купить товар в рассрочку, появится во всех оффлайн-магазинах «Адамас» до 1 июля. А до 1 августа рассрочка от Сбербанка станет доступна также и онлайн покупателям на сайте Adamas.ru, сообщает пресс-служба Сбера.

Ювелирные изделия бренда Adamas теперь можно будет забрать без оплаты на кассе, оформив рассрочку от Сбербанка на 12 или 24 месяца прямо в магазине буквально за несколько минут без каких-либо переплат. Для оформления покупателю потребуется только дебетовая карта Сбербанка. Бумажные документы, как и визит в банк, не нужны.

«Нужно обратиться к консультанту с просьбой оформить покупку в рассрочку с помощью сервиса «Покупай со Сбером». После этого наш сотрудник отправит заявку на рассрочку через платежный терминал. Дождитесь СМС с решением от банка, подтвердите согласие путем ввода пин-кода карты, получите чек и заберите товар. Все очень просто. Мы надеемся, что не менее 20% наших покупателей воспользуются данным продуктом, поскольку это удобно: можно прийти в магазин фактически без денег и приобрести понравившееся изделие без каких-либо переплат», - сказал коммерческий директор сети магазинов Adamas Дмитрий Досько.

«Простой и универсальный сервис получения рассрочки «Покупай со Сбером» позволяет купить товар в рассрочку без переплаты. Вы оплачиваете товар деньгами банка, а потом удобно возвращаете деньги небольшими суммами без переплаты. Рассмотрение заявки обычно занимает около 2-х минут. Мы понимаем, что сегодня нашим клиентам важны удобные цифровые решения, способные обеспечить потребности в банковских услугах в режиме онлайн, без посещения офиса банка и готовы предложить удобные решения практически для любых ситуаций», - отметил управляющий Западным отделением ПАО Сбербанк по Московской области Алексей Ушенин.

Рассрочка «Покупай со Сбером» действует на весь ассортимент офлайн-магазинов ювелирного бренда Adamas и не зависит от суммы покупки.