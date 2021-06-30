РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июн. Оказывающие услуги для населения компании Котельников официально получат статус социальных предприятий, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соответствии с последними изменениями в федеральном законодательстве получать государственные меры поддержки в виде грантов и субсидий смогут те предприниматели, которые отнесены министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области к социально ориентированным.

Статус социальных предприятий в Котельниках уже получили центр молодежного инновационного творчества «Призма», школа скорочтения IQ 007 и школа монтессори «Умники и умницы».

К первую очередь к социальным предприятиям относится деятельность по организации отдыха и уходу за детьми, дошкольное образование, культурно-просветительская деятельность. Также социальными предприятиями будут считаться обеспечивающие работой социально уязвимых граждан (не менее 50% сотрудников); производящие товары (работы, услуги) для социально уязвимых граждан; обеспечивающие реализацию товаров (работ, услуг), произведенных социально уязвимыми гражданами.

Узнать более подробную информацию о процедуре подачи и содержании пакета документов можно у специалистов управления экономического развития администрации Котельников по телефону: 8(495)559-73-52.