РИАМО - 30 июн. Действия властей в борьбе с коронавирусом направлены на предотвращение необходимости введения локдауна, сообщил президент России Владимир Путин.
«Действия наших коллег в отдельных 10 регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна. Когда закрывают целые предприятия и люди остаются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, когда падают доходы населения. Вот, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводят такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией», - сказал Путин во время прямой линии.
Ранее глава государства рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Он добавил, что после прививки болезнь проходит легко, а болеют всего 10% вакцинированных.
Прямая линия с президентом началась в среду в 12:00. Ее транслирует Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир» и другие. В сетке вещания на эфир с главой государства отвели 3 часа.
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