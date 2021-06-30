РИАМО - 30 июн. Действия властей в борьбе с коронавирусом направлены на предотвращение необходимости введения локдауна, сообщил президент России Владимир Путин.

«Действия наших коллег в отдельных 10 регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна. Когда закрывают целые предприятия и люди остаются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, когда падают доходы населения. Вот, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводят такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией», - сказал Путин во время прямой линии.​

Ранее глава государства рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Он добавил, что после прививки болезнь проходит легко, а болеют всего 10%​ вакцинированных.

Прямая линия с президентом началась в среду в 12:00. Ее транслирует Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир» и другие. В сетке вещания на эфир с главой государства отвели 3 часа.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж

- Путин объяснил, почему бананы в магазинах РФ стоят дешевле моркови.

Самой большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар - 41%. Потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания, заключили соглашения между производителями и торговыми сетями - первая мера.

- Власти РФ продолжат поддерживать малый и средний бизнес в условиях пандемии. Так, для предприятий предусмотрено льготное кредитование.

- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Правительство России намерено заключить контракты на приобретение оборудования для постковидной реабилитации.

- Президент РФ рассчитывает на снижение уровня инфляции. Он рассчитывает, что инфляция в стране вернется к целевым показателям, но вряд ли это произойдет в 2021 году.

- Путин назвал незаконным увольнение граждан из-за медотвода от прививки. Мужчина рассказал, что его жену могут уволить из-за медотвода от прививки от коронавируса. У женщины хроническое заболевание, но ее под угрозой увольнения пытаются заставить привиться.

- Путин: Действия властей направлены на предотвращение введения локдауна.

- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V».