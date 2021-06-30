РИАМО - 30 июн. Президент России Владимир Путин сообщил, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».
«Я принял для себя решение привиться «Спутником V». Вооруженные силы им прививаются, а я - Верховный главнокомандующий. После первого укола ничего не чувствовал, после второго - температура была 37,2. Проснулся - 36,6. Потом через 10 дней сдал анализ крови – хороший иммунитет. И вам советую прививаться», - сказал Путин во время прямой линии.
Президент добавил, что после прививки болезнь проходит легко, болеют всего 10%.
«Дочка моя тоже сделала (прививку от коронавируса – ред.) «Спутником V». У нее была температура 37,5», — сказал Путин.
Первую прививку от инфекции глава государства сделал 23 марта, вторую – в апреле этого года. Тогда не раскрывалось, какой именно вакциной был привит президент.
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