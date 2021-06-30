РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович вручил книгу жителю Подольска, ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Георгию Баранову, в издании собраны сведения о его боевом пути, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду Максимович со своим помощником Денисом Бесогоновым пришел к ветерану в гости, поздравил его с прошедшими праздниками, вручил вкусные подарки и уникальную книгу, которую сделали в единственном экземпляре. В нее вошли копии документов о боевом пути ветерана и его воинской части, донесения командиров, наградные листы и фотографии, собранные при участии архива Минобороны.

Баранов длительное время болел коронавирусом и поздравить его с Днем Победы в мае Максимович не смог.

Ветеран 13 марта отметил свой 100-летний юбилей. К юбилею фронтовик вместе с помощниками выпустил книгу анекдотов «Антивирус «КОВИД-19». Несколько экземпляров книги он передал Максимовичу.

Баранов освобождал Керченский полуостров, Севастополь, сражался под Моздоком, участвовал в боях за Кубань, брал Кенигсберг. Новость о Победе встретил на подступах к Берлину - лично расписался на Рейхстаге. Несколько раз был ранен. В госпитале, где Георгий Михайлович восстанавливался в 1942 году, познакомился с медсестрой Лидой, которая затем стала его женой. Они прожили вместе более 66 лет.

Георгий Баранов награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и медалью Жукова.

После войны окончил университет, работал юристом. В 2015 году стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье» за проект создания клуба ветеранов им. Теркина. Выпустил несколько книг, среди них - «Подольская юмористическая вакцина «Антивирус «КОВИД-19». Ее и другие свои произведения ветеран подарил губернатору региона.