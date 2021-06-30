РИАМО - 30 июн. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев 1 июля примет участие в дискуссии «Звезда родилась. Кейсы успешной трансформации городов» в рамках деловой программы Московского урбанистического форума, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Панельная дискуссия пройдет в 11:45 в зале «Москва» и будет посвящена масштабным градостроительным проектам и тому, как они формируют звездную репутацию городов. Глава Стройкомплекса расскажет о вызовах, с которыми Москва сталкивается как динамично развивающийся мегаполис, успешно реализуемых в столице в последнее десятилетие мегапроектах и об их влиянии на городскую экономику и повседневную жизнь горожан.

«На форуме мы хотим обсудить результаты масштабных трансформаций мегаполисов, произошедших за последние десятилетия, и выработать наиболее удачные решения и методы конструирования будущего крупнейших агломераций мира, в том числе, с учетом таких глобальных вызовов современности, как пандемия», – сказал Бочкарев.

10-й юбилейный Московский урбанистический форум из-за пандемии Covid-19 впервые пройдет в гибридном формате, который предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. Работа площадок форума будет организована с учетом всех профилактических требований и мер безопасности, все офлайн-участники будут допускаться только с отрицательным результатом ПЦР-теста, а в залах будут контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Также все желающие смогут присоединиться к дискуссиям на сайте mosurbanforum.ru и задать вопросы спикерам с помощью интерактивной онлайн-платформы, которая была разработана специально для форума в этом году. Доступ к платформе откроется 1 июля – с началом мероприятий. Полная программа доступна на сайте форума.